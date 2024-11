Kunde vereitelt Flucht eines Diebes - der entkommt am Ende doch

Ein Dieb ist in einem Verbrauchermarkt in der Hofer Straße erst aufgeflogen - und konnte am Ende doch flüchten. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein rund 65-Jähriger am Samstag, gegen 7.30 Uhr, von einer Überwachungskamera beim Diebstahl beobachtet. Als er im Kassenbereich von einer Mitarbeiterin angesprochen und festgehalten wurde, riss er sich los und versuchte zu flüchten.

Die Flucht konnte zunächst durch einen Kunden vereitelt werden, woraufhin der Mann in das Geschäft zurückkehrte und das Diebesgut zurückgab. Kurz darauf gelang dem Mann die Flucht durch die Eingangstür und er fuhr mit einem schwarz-silbernen Herrenfahrrad davon. Bekleidet war er mit einer blauen Mütze, einer dunklen Jeans und einer dunkelblauen Kapuzenjacke. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081-2956-0 entgegen. (AZ)