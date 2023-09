Versorgung für Kleinkinder: Zukunft der Neonatologie in Mutlangen unklar

Die Fachversorgung von Kindern am Stauferklinikum in Mutlangen steht auf der Kippe. Die Ärzte kommen teilweise bis nach Nördlingen.

Wie es mit der Versorgung von Kleinkindern im Ostalbkreis weitergeht, ist aktuell nicht absehbar. „Wir haben um die Neonatologie am Stauferklinikum in Mutlangen gekämpft und wir kämpfen weiter!“ Das hat der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Professor Ulrich Solzbach, in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats der Kliniken mitgeteilt.

Die Chancen, dass die Neonatologie erhalten bleibe, stünden 50 zu 50. Gefährdet ist sie, weil der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) die Mindestmengen der Versorgung von Früh- und Reifgeborenen pro Jahr im sogenannten Level 1 ab 2024 auf 25 festgesetzt und damit weiter erhöht hat. Diese Mindestmenge würde in Mutlangen nicht immer erreicht.

Team der Neonatologie rückt auch nach Nördlingen aus

Level-1-Zentren werden von anerkannten Neonatologen und ärztlichen Geburtshelfern geleitet und verfügen über eine ständige Hebammen- und Arztbereitschaft. Die Versorgung der kleinen Patienten in Mutlangen sei bislang gut bis sehr gut, urteilte Solzbach. Das Team müsse auch oft ausrücken, wie neulich erst nach Nördlingen. Wäre die Behandlung nicht mehr zulässig oder würde sie nicht mehr honoriert, würde man Kompetenz und Attraktivität verlieren. Man kämpfe auf verschiedenen Ebenen um den Erhalt, Ausgang ungewiss.

Landrat Joachim Bläse unterstrich, es gehe hier um die regionale Versorgung. Es könne nicht sein, dass diese auf die großen Städte beschränkt werde. Das würde zulasten der Familien und des Wohls der Kleinsten gehen. Daher kämpfe man weiter.