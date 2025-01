23-Jährige nutzt Kinderwagen zum Diebstahl in Supermarkt

Eine 23-jährige Ladendiebin ist am Samstag kurz vor Mittag durch einen aufmerksamen Angestellten eines Nördlinger Supermarktes überführt worden. Diesem war die Dame aufgefallen, nachdem ihr durch Videoaufzeichnungen in der Vergangenheit bereits mehrere Diebstähle nachgewiesen wurden, wie die Polizei berichtet. Damals und auch an diesem Tag versteckte sie mehrere Packungen Lebensmittel im mitgeführten Kinderwagen hinter ihrem Nachwuchs.

Anschließend habe sie an der Kasse lediglich einen kleinen Teil der Waren bezahlt. Dem Nördlinger Supermarkt entstand so ein Schaden von knapp über 140 Euro. Im Rahmen der Aufnahme durch die Polizei konnte zudem festgestellt werden, dass sich im Pkw der Dame noch weiteres Diebesgut befand. Dies konnte einem Supermarkt in Möttingen zugeordnet werden, wo sie ebenfalls gestohlen hatte. Auch hier ging sie wie beschrieben vor und versteckte das Diebesgut hinter ihrem Kind. Der Warenwert betrug hier 155 Euro. Gegen die Frau wurden mehrere Verfahren eröffnet und das Jugendamt wird informiert, so die Polizei. (AZ)