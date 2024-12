Neustart im Radlos: "Mykonos by Radlos" bringt griechisches Flair

Ins Radlos kehrt neues Leben ein. Unter dem Namen „Mykonos by Radlos“ eröffnet Kostas Zepbas kommende Woche sein griechisches Lokal in der Nördlinger Altstadt. Der 40-Jährige stammt aus Augsburg, hat Erfahrung in der Gastronomie und bereits mehrere griechische Lokale in München, im Allgäu und Österreich geführt, sagt er. Im neuen Restaurant in Nördlingen soll das Konzept ein anderes sein als das der Vorgänger im Radlos. Welche Neuerungen Zepbas plant – und wo er auf Altbewährtes setzt.

