Securitymitarbeiter in Nördlinger Disco geschlagen

Zu einem Streit ist es am Sonntagmorgen in einer Nördlinger Diskothek gekommen. Als einer der Streitenden dann das Tanzlokal verlassen sollte, kam es zu Handgreiflichkeiten gegenüber einem Securitymitarbeiter, wie es im Polizeibericht heißt. Der Mitarbeiter bekam hierbei einen Faustschlag ins Gesicht. Beide Streithähne entfernten sich, konnten aber durch eine Streifenbesatzung auf einem Parkplatz in der Nähe aufgegriffen werden. Beide Gäste waren deutlich alkoholisiert, so die Beamten. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitt keine Verletzungen. (AZ)

