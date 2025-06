Mann schießt mit Pfeil auf seinen Nachbar

Ein 30-Jähriger ist am Samstag gegen 14.15 Uhr in Fremdingen knapp von einem Pfeil mit einer Jagdspitze verfehlt worden, als er dabei war, seine Garagendecke zu verputzen. Abgefeuert habe diesen Pfeil ein 58-jähriger Nachbar, vermutlich von seinem Fenster aus dem ersten Obergeschoss, wie die Polizei berichtet. Der Bogen und weitere Pfeile konnten durch die Polizei in seiner Wohnung festgestellt und beschlagnahmt werden. Der Schütze müsse sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. (AZ)

