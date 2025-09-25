Wenn das neue Gartenhaus des Nachbarn für jede Menge Ärger sorgt

Man stelle sich vor, der Nachbar fünf Häuser weiter baut in seinem Garten ein neues Häuschen. Samt Terrasse und kleiner Hecke. Man selbst bekommt nur am Rande mit, dass es deshalb Ärger gibt. Doch dann steht die Stadtverwaltung vor der eigenen Haustür und will die Gartenhütte überprüfen, in der auf dem eigenen Grundstück schon seit 20 Jahren Maus und Spinne wohnen. Genauso ist das jetzt in Nördlingen geschehen. Wen wundert es, dass der Leiter der Bauverwaltung, Marco Kurz, sagt, dass die Anwohner seine Kollegen nicht mit offenen Armen empfangen haben.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten die Anweisung, in einem bestimmten Straßenabschnitt die Gartenhäuschen aller Anwohner zu prüfen. Eben, weil das besagte neue Häuschen für jede Menge Ärger bei Nachbarn gesorgt hat und bei seinem Bau Regeln missachtet wurden (wir berichteten). Es ist 7,10 Meter lang und 3,77 Meter breit, was eine Grundfläche von rund 27 Quadratmetern bedeutet. Und es steht erhöht, außerhalb der Bebauungsgrenze. Wer ein Bild von diesem kleinen Gebäude sieht, der kann zu dem Schluss kommen, dass es eigentlich zu schön ist für Rasenmäher, Maus und Spinne – zumindest war das jetzt wieder in der Sitzung des Bauausschusses so. Da vermuteten die Stadträte Dr. Susanne Gabler (SPD) und Markus Hager (Stadtteilliste), dass dort nur bei einer angemeldeten Prüfung Gartengeräte stehen könnten. „Und dann stellt der da wieder Sofas rein“, meint Gabler. Wie man das überprüfen könne? Kurz antwortete: „Wir haben das nicht in der Hand.“

Streit um Gartenhaus in Nördlingen: Spielturm weg wegen neuer Gartenhütte?

Der Leiter der Bauverwaltung berichtete, seine Kollegen hätten mit den anderen Anwohnern eben jenes Straßenabschnitts „konstruktive Gespräche“ geführt. Was in den dortigen Gärten vorgefunden wurde: ein Spielturm, alte Gartenhäuschen, ebenfalls außerhalb der Baugrenze, sowie ein Freisitz, bei dem die Abstandsflächen nicht eingehalten wurden. Jetzt standen die Stadträte vor folgendem Dilemma: Wenn sie sich dafür entscheiden würden, dass das neue Gartenhäuschen weggerissen werden muss, dann müssten auch alle anderen kontrollierten Bürger ihre Gartenhäuschen außerhalb der Baugrenzen entfernen. Selbst, wenn sich an diesen seit 20 Jahren niemand stört. Selbst der Spielturm hätte entfernt werden müssen. Schnell war man sich einig: Das geht nicht.

Johannes Ziegelmeir (PWG) ging auf die Größe der umstrittenen Gartenhütte ein, deren mittlere Höhe genau unter dem Grenzwert liege: „Das deutet darauf hin, dass da einer weiß, was er tut.“ Man müsse jetzt aber zugunsten der anderen Anwohner „zähneknirschend“ den Bau hinnehmen. Doch die Terrasse muss der Bürger zurückbauen lassen.