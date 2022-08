Nähermemmingen

10:00 Uhr

Autofahrerin erleidet Schwächeanfall und prallt gegen Hausfassade

Am Mittwochabend fährt eine 75-Jährige mit ihrem Auto gegen die Fassade des Gemeindehauses Nördlingen.

