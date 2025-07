Es begann mit einer Lok, heute steht eine Eisenbahnlandschaft im Garten

Dieses Jahr ist es wieder so weit und alle Modelleisenbahnfreunde können sich freuen: Martin Gebele veranstaltet nun zum dritten Mal ein Eisenbahnfest in der Hochstraße 8 in Nähermemmingen. Bereits vor 50 Jahren habe er von seinem Vater seine erste LGB Gartenbahnlok geschenkt bekommen, schildert Gebele. Im Alter von zwölf Jahren begann Martin Gebele die Schienen und Landschaften dauerhaft im Garten der Familie aufzubauen. Durch unzählige Umbauten und Verbesserungen in den vergangenen 38 Jahren ist die heutige Version der Modelleisenbahn entstanden, erklärt Gebele. „Egal bei welchem Modellbau: man hat immer den Wunsch nach etwas Neuem, etwas Besserem. Fertig wird man da nie“, schildert er schmunzelnd.

Die Eisenbahn ist das ganze Jahr im Garten der Gebeles aufgebaut – bei schwerem Niederschlag könnten sie nur das Beste hoffen. Über 200 Meter Gleise erstrecken sich durch den halben Garten, erzählt Gebele stolz. Insgesamt 18 Züge kann er gleichzeitig fahren lassen, die bei ihren Fahrten fünf Bahnhöfe, fünf Brücken und fünf Tunnel passieren. Die Anlage in Schuss zu halten, sei eine zeitaufwendige Aufgabe – das Zurückschneiden der Miniaturbäume, das Reinigen der Gleise, das Reparieren von beschädigten Bestandteilen. Es sei „wie bei einem echten Garten – da muss man auch regelmäßig mit der Gartenschere ran, um eine gepflegte Fläche zu haben“. Es ist offensichtlich, wie begeistert Martin Gebele von seinem Hobby ist und die Freude an der Gartenbahn teile er gerne, erzählt er. Daher steht nun am 27. Juli, wie auch vor drei Jahren, ein großes Gartenfest an – eine Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen seiner Gartenloks. Bereits beim Gartenfest 2022 konnte Martin Gebele die Besucher und Besucherinnen mit seiner Begeisterung mitreißen.

Modelleisenbahn: Bahnlandschaft in Nähermemmingen wird seit 1984 ausgebaut

Auch Martin Gebeles Ehefrau, Marzena Gebele, ist begeistert von der Arbeit ihres Mannes. Gerade in den Abendstunden sei die Anlage mit den akribischen Details besonders charmant, schildert sie. Die akkurat ausgearbeiteten Details, wie die Absauganlage für das Sägewerk oder die Kanus im Fluss, habe Martin Gebele größtenteils selbst hergestellt. Seit 1984 baue er an dieser Bahnlandschaft, die über die Jahre immer genauer im Maßstab von 1:22,5 errichtet und stetig perfektioniert wurde. Die Anlage sei zwar noch lange nicht fertig, aber auf jeden Fall vorführbar.

Für das Fest im Eisenbahn-Garten ist einiges geplant. Der Höhepunkt ist selbstverständlich die Modelleisenbahn, die laut Martin Gebele „für Groß und Klein in jedem Fall sehenswert ist“. Für die Verpflegung der Besucher und Besucherinnen des Fests ist unter anderem der ortsansässige Metzger zuständig. Auf der Speisekarte stehen neben Gegrilltem, Kartoffelspießen und Crêpes zum ersten Mal auch Kaffee und Kuchen. Alle Interessierten seien herzlich willkommen, die Bahn zwischen 10 und 18 Uhr zu bewundern, so Martin Gebele. Der Eintritt zum Gartenfest ist frei.