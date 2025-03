Diebe erbeuten Geld aus Eierhäusle in Nähermemmingen

Unbekannte haben ein Eierhäusle in der Riesstraße in Nähermemmingen ausgeraubt. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen 22. und 24. März. Das an der Geldkassette angebrachte Vorhängeschloss wurde entfernt und die darin befindlichen Einnahmen herausgenommen. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

