Nähermemmingen

OB Wittner: „Heute ist Bauen für viele unerschwinglich“

Plus In Nähermemmingen gab es einst eine hohe Nachfrage an Bauplätzen, weshalb Entscheidungs-Kriterien aufgestellt wurden. Im Ort wurden auch Baulücken wiederbelebt.

Es war der „krönende Abschluss“, wie Oberbürgermeister David Wittner zu Beginn seiner Ausführungen anmerkte: die Bürgerversammlung der Stadt Nördlingen in Nähermemmingen. Zum elften Mal berichtete Wittner über die Lage der Stadt. Besondere Vorhaben stünden aktuell für Nähermemmingen nicht an. Dafür wird es im nächsten Jahr ein großes Jubiläum geben: Die Freiwillige Feuerwehr Nähermemmingen feiert ihr 150-jähriges Bestehen am 4. und 5. Mai. Erster Kommandant Sebastian Bunte nutzte gerne die Gelegenheit, die ihm Schirmherr David Wittner gab, zur Veranstaltung einzuladen. Wichtiges Thema war auch der Bau von Wohnraum im Stadtteil.

Beim Thema „Bauen“ erinnerte der Oberbürgermeister an die Entwicklung des Baugebiets in Nähermemmingen. Der Andrang war damals so groß, dass zum ersten Mal Kriterien entwickelt wurden, um zu entscheiden, wer einen Bauplatz bekommen soll. „Heute ist Bauen für viele unerschwinglich“, Plätze würden zum Teil zurückgegeben. In Nähermemmingen stehen aktuell noch vier Kontingente für Einheimische zur Verfügung und eines für beliebige Bewerber, ergänzte Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann später. Er wies außerdem darauf hin, dass auch die Innenverdichtung erfolgreich gewesen sei. So wurden beispielsweise fünf Baulücken wiederbelebt.

