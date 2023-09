SC Nähermemmingen-Baldingen trauert um Bernd Angerer

Plus Bernd Angerer hat jahrelang als Spieler, Trainer und Abteilungsleiter beim SCNB gewirkt. Nach kurzer Krankheit ist er nun im Alter von 56 Jahren gestorben.

Der SC Nähermemmingen-Baldingen trauert um seinen langjährigen Spieler, Abteilungsleiter, Jugend- und Herrentrainer Bernd Angerer. Im Alter von 56 Jahren ist Angerer am Donnerstag, 31. August, nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Im Dezember 1992 trat Angerer dem SCNB bei und übernahm bald Verantwortung für den Gesamtverein. Als Fußballer bestritt er mehr als 600 Spiele für seinen Verein. Der Höhepunkt seiner Karriere als aktiver Spieler war im Jahr 1995 der Aufstieg in die damalige B-Klasse unter Trainer Peter Strauß.