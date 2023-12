Unfall in Nördlingen: Sachschaden ist fünfstellig

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag kommt eine 65-Jährige mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn. Das hat gravierende Folgen.

Hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag in Nördlingen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 65-Jährige gegen 11.50 Uhr in Richtung Nähermemmingen. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst den Wagen eines 43-Jährigen, der sich daraufhin auf der Fahrbahn drehte. Anschließend streifte sie noch den Pkw einer 29-jährigen Frau, die hinter dem Mann fuhr.

Unfall in Nördlingen: Auto bleibt im Graben stehen

Die 65-Jährige selbst kam schließlich von der Fahrbahn ab und blieb in entgegengesetzter Fahrtrichtung im Graben stehen. An allen drei Fahrzeuge entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt circa 27.000 Euro. Die Unfallbeteiligten wurden glücklicherweise alle nur leicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Nördlingen und Nähermemmingen waren im Einsatz. (AZ)