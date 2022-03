Nähermemmingen

Radweg, Raser, Sirenen: Was die Menschen in Nähermemmingen stört

Im neuen Baugebiet in Nähermemmingen wurde mit dem Bau der ersten Häuser begonnen.

Plus Die Straße nach Utzmemmingen rutscht ab, bei der Bürgerversammlung werden die Kosten bekannt. Andere Themen, wie vermeintlich schnelle Autos, lassen sich kaum lösen.

Von Bernd Schied

Auch nach fast zwei Jahren im Amt gibt es für den Nördlinger Oberbürgermeister David Wittner immer noch Premieren. Eine davon war am Donnerstagabend die Bürgerversammlung im Nähermemminger Sportheim, erstmals wieder „in Präsenz“. Rund 70 Zuhörer – die Stadtratsmitglieder und die Verwaltungsmitarbeiter eingerechnet – waren gekommen. Im Mittelpunkt standen die Anliegen der Nähermemminger, weshalb der Oberbürgermeister seine Ausführungen zur Stadtpolitik verhältnismäßig kurz hielt. Im Schnelldurchgang ging es vom Bau eines neuen Hallenbades über die Investitionen in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen bis hin zu den umfangreichen Tiefbaumaßnahmen in der Altstadt mit Brückensanierungen, der Optimierung der Radwegeverbindungen. Doch dann ging es um den Stadtteil.

