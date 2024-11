Stadtrat beschließt noch keinen Namen für das Nördlinger Hallenbad

Wie das neue Nördlinger Hallenbad im Rieser Sportpark heißt, steht noch nicht fest. Am Donnerstagabend wollte der Stadtrat ursprünglich einen neuen Namen beschließen. Zuvor waren die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen worden, Vorschläge für Namen an die Stadt zu schicken. 270 unterschiedliche waren eingegangen, darunter auch Puma-, Bomber- oder Wittnerbad. Doch in der Sitzung konnten sich die Stadträtinnen und -räte nicht auf einen Namen einigen, trotz einer Sitzungsunterbrechung. Die Stadtverwaltung hatte den Namen NÖ! vorgeschlagen.

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hallenbad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportpark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis