So heißt das neue Nördlinger Hallenbad

Der Nördlinger Stadtrat hat entschieden: Das neue Hallenbad im Rieser Sportpark heißt „kraterbad“. Dem Beschluss am Donnerstagabend war nicht nur eine geheime Online-Abstimmung der Kommunalpolitiker vorausgegangen. Die Debatte um die Namensfindung hatte in Nördlingen in den vergangenen Monaten für viel Gesprächsstoff gesorgt. Zunächst hatte die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, Namensvorschläge einzureichen. Danach stellte eine Jury eine Hitliste zusammen - und ergänzte die um den umstrittenen Namen „NÖ“.

Der wiederum wurde später im Stadtrat in NÖ 2 O umgewandelt. Die weiteren Namen, die zur Abstimmung standen, waren: Kraterbad, Aquaries, Suevita, Meteomare und Hallenbad Nördlingen. Eine Mehrheit unserer Online-User sowie der Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser, die sich an einem Voting der Rieser Nachrichten zu dem Thema beteiligte, hatte „Kraterbad“ favorisiert.