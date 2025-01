Rieser Sternenfreunde: Was es mit der Sonde „Parker Solar Probe“ auf sich hat

Die Sonne ist ein ganz durchschnittlicher und gewöhnlicher Stern in unserer Milchstraße. Einer von 400 Milliarden Sternen! Und doch ist dieser Himmelskörper etwas Besonderes und Lebensnotwendiges für die Erde und deren Lebensformen. Ohne die Sonne gäbe es die Menschen schlichtweg nicht.

Die Sonne hat einen Durchmesser von circa 1.392.520 Kilometern und die Erde müsste man mit ihren 12.756 Kilometer im Durchmesser etwa 109 Mal aneinander reihen, um auf den Sonnendurchmesser zu kommen. Das Zentralgestirn, das uns in der sogenannten lebensfreundlichen (habitablen) Zone erst diese einmalige Fülle von Leben ermöglicht, birgt noch sehr viele Geheimnisse. Man weiß zwar viel, aber mit jeder Beobachtung und deren Erkenntnis steigen die Fragen, wie dieser „Himmlisch-Nukleare-Kernreaktor“ funktioniert.

Raumsonde „Parker Solar Probe“ muss der Hitze der Sonne standhalten

Außer der weltweiten teleskopischen Beobachtung bzw. Überwachung der Sonne kommt die Raumfahrt mit ins Spiel. In den vergangenen Jahrzehnten sind verschiedene Sonden-Missionen in sicheren Abständen um die Sonne eingeschwenkt und haben wertvolle Messdaten zurück gefunkt. Auch aus Erdorbits wird die Sonne von Satelliten überwacht. Eine historische NASA-Mission fing mit dem Start der Raumsonde „Parker Solar Probe“ am 12. August 2018 an – benannt nach dem US-Astrophysiker Eugene Parker, der den Start selbst noch erleben durfte.

Nach insgesamt 24 sonnennahen Vorbeiflügen bis zum Juni 2025 endet die aktive wissenschaftliche Mission, die zum ersten Mal nach dem Start und wiederholtem Schwung am Planeten Venus am 29. April 2021 zum ersten Mal der Sonne bis auf elf Millionen Kilometer nahe gekommen ist. Man will bis zu 6,2 Millionen Kilometer dem Stern Sonne auf die Schliche kommen. Quasi eine „Berührung“ der Sonnenatmosphäre, der Korona. Dabei muss man bedenken, dass die Entfernung Erde–Sonne 150 Millionen Kilometer beträgt. Die Außenhaut der Raumsonde besteht aus einer dicken Carbon-Verbindung, die die Geräte von Temperaturen bis zu 2500 Grad Celsius schützt. Gewicht der Sonde: 7000 Kilogramm! Diese NASA-Mission ist auch das schnellste von Menschenhand gefertigte Objekt, das eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 700.000 km/h erreicht. Dies sind knapp 200 km/s! Man stelle sich vor, man könne in etwa vier Sekunden von den Alpen bis an die Nordsee reisen.

Am 24. Dezember 2024 kam die Sonnensonde auf ihrer Mission der Sonne am nächsten, etwa 6,2 Millionen Kilometer entfernt. Am 19. Juni 2025 ist das letzte Perihel geplant.