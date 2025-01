Bei Nebel überholt: Unbekannter fährt trotz Unfall weiter

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch um 6.50 Uhr auf der B466 ereignet. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr von Oettingen in Richtung Nördlingen und überholte trotz Nebel vor Dürrenzimmern eine vor ihm fahrende Pkw-Fahrerin, wie es im Polizeibericht heißt. Ein im Gegenverkehr fahrender 67-jähriger Fahrer eines Kleintransporters musste eine Vollbremsung machen und wich nach rechts in Richtung Leitplanken aus, konnte allerdings nicht mehr vermeiden, dass sich die Autos streiften. Der Überholer sei danach weitergefahren, ohne sich um den Unfallbeteiligten und den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Der 67-Jährige blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu dem Unfallverursacher und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)