Vorbild Oettingen: Auch Neresheim will Fair-Trade-Stadt werden

Plus Im Ries darf sich Oettingen bereits seit 2017 Fair-Trade-Stadt nennen. Der Gemeinderat Neresheim hat nun beschlossen, sich ebenfalls um den Titel zu bewerben.

Der Neresheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung beschlossen, dass sich die Stadt um das Prädikat als Fair-Trade-Stadt bewirbt. Die Kriterien, die Voraussetzung für die Auszeichnung sind, seien zu erfüllen, waren sich Bürgermeister Thomas Häfele und das Stadtparlament einig. In der Sitzung wurde unter anderem auch auf Nördlingen verwiesen. Allerdings liegt die Bewerbung Nördlingens, die 2019 beschlossen wurde, auf Eis, hat Johannes Hafner als Verantwortlicher bei der Stadt auf Anfrage mitgeteilt.