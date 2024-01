15.000 Euro Schaden: Autofahrer prallt bei Neresheim in Telefonmast

Bei einem Unfall bei Neresheim kommt der Unfallverursacher von der Straße ab. Er war wohl zu schnell unterwegs.

Ein Autofahrer ist am Mittwochmittag bei Neresheim in einen Unfall geraten. Wie die Polizei berichtet, befuhr der 47-Jährige gegen 13.15 Uhr die Kreisstraße 3303. Dort kam er wohl wegen erhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen einen Telefonmast. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)