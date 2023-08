15-Jähriger schlägt Fenster ein und will danach Polizisten beißen

Kurz nach Mitternacht wird der 15-Jährige auf der Straße in Neresheim angetroffen. Bei der Festnahme beleidigt und bedroht er die Polizisten.

In Neresheim hat ein 15-Jähriger Polizisten beleidigt und bedroht, als er wegen einer Sachbeschädigung und Eigengefährdung festgenommen worden ist. Kurz nach Mitternacht wurde der Jugendliche in der Frickinger Straße angetroffen, nachdem er dort in einem psychischen Ausnahmezustand ein Fenster herausgeschlagen hatte, so die Polizei. Aufgrund Eigengefährdung sollte er anschließend in Gewahrsam genommen und in eine Klinik verbracht werden.

Dieser Maßnahme versuchte er sich durch erheblichen Widerstand zu entziehen. Er beleidigte und bedrohte die Beamten vehement und versuchte sie zu beißen. Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte verletzt. Der Jugendliche muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Widerstand verantworten. (AZ)