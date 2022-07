31-Jähriger schlägt in Neresheim mit Holzpfosten auf VW-Bus ein

Am Montagabend schlägt in Neresheim ein Mann die Scheiben eines VW-Busses ein. Aufgrund einer Beschreibung wird er später von der Polizei kontrolliert.

Ein 31-Jähriger hat am Montag in Neresheim mit einem Holzpfosten die Scheiben eines Wagens eingeschlagen. Der VW-Bus, der einem 24-Jährigen gehört, stand laut Polizeibericht zur Tatzeit gegen 18.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Abt-Angehrn-Straße.

Aufgrund einer Personenbeschreibung wurde der Mann im Anschluss im Rahmen einer Fahndung durch eine Polizeistreife erkannt und kontrolliert. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)