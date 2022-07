31-Jähriger schlägt mit Holzprügel zwei Scheiben an einem Imbiss ein

Eine Zeugin beobachtet am Donnerstagabend in Neresheim den mutmaßlichen Täter, wie er sich des Stockes entledigt. Die Polizei Aalen nimmt Ermittlungen auf.

Ein 31-Jähriger soll am Donnerstagabend in Neresheim zwei Scheiben an einem Schnellimbiss in der Hauptstraße in Neresheim eingeschlagen haben. Gegen 22 Uhr beobachtete eine Zeugin laut Polizeibericht, wie der mutmaßliche Täter den Stock in ein Gebüsch warf. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)