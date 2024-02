32-Jährige wird bei Unfall schwer verletzt

Eine 19-Jährige soll die Vorfahrt missachtet haben, eine 32-Jährige zu schnell gewesen sein: Zwei Frauen kollidieren am Freitagnachmittag, eine wird schwer verletzt.

Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 16.25 Uhr bei Neresheim ereignet. Eine 19-Jährige fuhr auf der Kreisstraße 3314 von Schweindorf in Richtung Utzmemmingen. An der Kreuzung zur B466, dem Schweindorfer Kreuz, missachtete sie laut Polizeibericht die Vorfahrt einer 32-Jährigen, die mit ihrem Auto auf der B466 in Richtung Neresheim fuhr. Die 32-Jährige soll wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, so die Beamten. Es kam zur Kollision mit dem Pkw der 19-Jährigen. Bei dem Unfall wurde die 32-Jährige schwer verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. (AZ)