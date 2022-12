45-Jährige fährt in Neresheim auf 70-Jährige auf

Weil die Autofahrerin vor ihr überraschend bremst, fährt eine 45-Jährige am Donnerstag in Neresheim mit ihrem Auto auf.

Eine 45- und eine 70-Jährige sind am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in einen Auffahrunfall in Neresheim verwickelt gewesen. Beim Einfahren in die Straße "Im Dossinger Tal" bremste die 70-Jährige laut Polizei überraschend ab. Infolgedessen konnte die nachfolgende 45-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Durch den Aufprall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (AZ)

