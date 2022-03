8000 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Neresheim

Bei einem Unfall in Neresheim ist ein 25-Jähriger einer anderen Autofahrerin aufgefahren.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend in Neresheim ereignet. Mit seinem Audi fuhr ein 25-Jähriger laut Polizeiangaben gegen 17.45 Uhr in der Nördlinger Straße auf den verkehrsbedingt anhaltenden Pkw einer 27-Jährigen auf. Beide Personen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beträgt 8000 Euro. (AZ)