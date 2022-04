86-Jährige verursacht Unfall mit 12.000 Euro Schaden

Eine Frau missachtet die Vorfahrt einer anderen Fahrerin in Neresheim. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag an der Einmündung Kürschnergasse / Nördlinger Straße / B466 in Neresheim ereignet. Eine 86-Jährige missachtete laut Polizeiangaben gegen 17 Uhr die Vorfahrt einer 27-Jährigen. Der beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 12.000 Euro. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)