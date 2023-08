Neresheim

Ärger in Neresheim, weil der Ostalbkreis spart

Plus Der Neresheimer Stadtbus sollte eigentlich künftig auch in die Teilorte fahren. Daraus wird nichts. Nicht nur der Bürgermeister ist sauer.

Bürgermeister Thomas Häfele verhehlte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats seine Verärgerung nicht und das, was er dem Gremium mitzuteilen hatte, sorgte auch im Stadtparlament für heftigen Unmut: Der Ostalbkreis sieht sich angesichts seiner angespannten finanziellen Lage außerstande, in die Finanzierung für den angestrebten Stadtbus für die Teilorte einzusteigen. Dieser hätte den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Stadtteilen verbessern und sie untereinander und mit der Kernstadt verbinden sollen.

In der Kernstadt selbst gibt es den Stadtbus bereits, der dort regelmäßig seine Runden dreht und die Wohnbezirke mit den öffentlichen Einrichtungen verbindet. Die Kosten bezifferte der Bürgermeister mit 70.000 bis 80.000 Euro jährlich, wobei den Löwenanteil von 80 Prozent der Ostalbkreis trägt. Der Stadtbus für die Teilorte würde nach den Worten von Häfele 50.000 bis 60.000 Euro kosten, wobei auch hier der Landkreis den Löwenanteil übernehmen müsste.

