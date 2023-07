Neresheim

12:30 Uhr

Andreas Christopeit hat das Krankenhaus vergrößert - jetzt geht er in Rente

Der bisherige Geschäftsführer des SRH-Fachkrankenhauses Neresheim, Andreas Christopeit (links) ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Seine Nachfolge tritt Jens Albat an.

Plus Andreas Christopeit, Geschäftsführer des Neresheimer Fachkrankenhauses, geht in den Ruhestand. In seiner Zeit stieg die Zahl der Betten und Mitarbeiter.

Andreas Christopeit vom Neresheimer Krankenhaus ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Er kann auf 41 Jahre im Krankenhauswesen zurückblicken, die vergangenen zehn Jahre war er Geschäftsführer des SRH-Fachkrankenhauses in Neresheim. Er gehe mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, bekannte Christopeit bei einer Feier im Foyer der Härtsfeldhalle. Seine Nachfolge als Geschäftsführer tritt Jens Albat an, der in Personalunion Prokurist und Verwaltungsleiter in der Klinik in Karlsbad bleibt. Seinen Vorgänger nannte Albat ein Urgestein.

Werner Stalla, der Geschäftsführer der SRH Gesundheit GmbH, zeichnete den Berufsweg des Scheidenden nach: Christopeit begann vor 46 Jahren beim Arbeiter-Samariterbund, verpflichtete sich danach auf vier Jahre bei den Gebirgsjägern der Bundeswehr, war nach seiner Krankenpflegeausbildung in seinem erlernten Beruf tätig und studierte danach Betriebswirtschaftslehre. Zehn Jahre lang habe Andreas Christopeit in der Funktion des Geschäftsführers das SRH-Fachkrankenhaus Neresheim geprägt, unterstrich Stalla. Er habe maßgeblichen Anteil am stetigen Wachstum des Hauses bis zu seiner heutigen Größe. Unter seinem Verantwortungsbereich habe sich die Bettenzahl der Fachklinik von 48 auf 64 Betten erweitert.

