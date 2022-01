Auto beim Ausparken beschädigt: 3500 Euro Schaden

Beim Ausparken hat eine junge Frau in Neresheim ein anderes Auto gestreift.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch in Neresheim ereignet. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in der Dominikus-Zimmermann-Straße. Eine 21-Jährige sei beim beim Ausparken mit ihrem Pkw mit der Beifahrerseite eines dort abgestellten Autos kollidiert. Dabei entstand ein Sachschaden von 3500 Euro. (AZ)