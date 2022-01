Auto fängt nachts in Neresheim an zu brennen: 35 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr muss nachts ein brennendes Auto in Neresheim löschen. Der Schaden am Auto ist hoch, doch auch ein Schulgebäude wurde beschädigt.

Die Feuerwehr musste am Montag gegen 2 Uhr einen Brand in Neresheim löschen. Mit drei Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in den Silcherweg aus. Dort geriet nach Polizeiangaben aus bislang unbekannten Gründen der Motorblock eines Fiat Ducato in Brand.

Der Schaden am Pkw beträgt etwa 35.000 Euro. Durch das Feuer wurde auch das Schulgebäude in Höhe von etwa 5000 Euro beschädigt. Da die Brandursache bislang ungeklärt ist, bittet das Polizeirevier Aalen um Hinweise unter Telefon 07361/5240. (AZ)