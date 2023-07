Autofahrer kommt von der Straße ab und kippt zur Seite

Weil er wohl zu schnell gefahren ist, kommt ein Autofahrer bei Neresheim von der Straße ab. Am Auto entsteht ein Totalschaden.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 13 Uhr bei Neresheim ereignet. Ein 26-jähriger Autofahrer kam in einer Linkskurve auf der K3299 von Dossingen in Richtung L1084 nach rechts von der Straße ab, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, wie die Polizei schreibt. Dabei habe der Fahrer zwei Leitpfosten überfahren. Letztlich kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite. Dabei wurde das linke Vorderrad des Autos abgerissen. Der Fahrer konnte sich den Angaben nach selbstständig und leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. (AZ)

