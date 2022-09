Autofahrerin nach Unfall mit radelndem Kind in Neresheim gesucht

Eine Autofahrerin stößt in der Heidenheimer Straße mit einer elfjährigen Fahrradfahrerin zusammen. Weil keine Personalien ausgetauscht wurden, sucht die Polizei nun nach der Frau.

Nach dem Zusammenstoß mit einer jungen Fahrradfahrerin sucht die Aalener Polizei eine Autofahrerin. Laut Polizei hat sich der Unfall in Neresheim wie folgt zugetragen. Eine Elfjährige befuhr auf ihrem Rad am Samstag gegen 11.35 Uhr den Gehweg der Heidenheimer Straße in Richtung Stadtmitte. Die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin beabsichtigte zeitgleich in eine dortige Parklücke einzuparken. Dabei kollidierte sie mit der elfjährigen Radfahrerin, welche sich hierbei leichte Verletzungen zuzog.

Da keine Personalien ausgetauscht wurden, sucht die Polizei nun nach der etwa 35 bis 40 Jahre alten Unfallverursacherin, die mit einem Kleinkind unterwegs war, sowie mögliche weitere Unfallzeugen. Diese sollen sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 melden. (AZ)