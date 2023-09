Neresheim

12:00 Uhr

Chlor dringt in den Beton ein: Neresheimer Hallenbad muss dringend saniert werden

Das Neresheimer Hallenbad muss dringend saniert werden: Das Becken setzt sich, Chlor dringt in den Beton ein.

Plus Nur noch zwei bis vier Jahre können die Neresheimer ihr altes Hallenbad betreiben. Eine Sanierung und ein Neubau werden diskutiert, doch noch ist nichts entschieden.

Von Viktor Turad

Auch das noch: Nicht nur das Gebäude der Neresheimer Härtsfeldschule, auch das Hallenbad in der unmittelbaren Nachbarschaft ist dringend sanierungsbedürftig. Unter anderem deswegen, weil Chlor in den Beton eindringt, wegen hoher Wasserverluste und weil sich das Becken setzt. Das haben Bürgermeister Thomas Häfele und Stadtbaumeisterin Eva-Maria Ramsperger in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats mitgeteilt. Der Kösinger Ortsvorsteher Dirk Hoesch brachte auch einen Neubau ins Gespräch.

Das Hallenbad öffnet nach der Sommerpause am kommenden Montag, 18. September, wieder. Zwei bis vier Jahre, hoffen Bürgermeister und Stadtbaumeisterin, kann es noch benutzt werden, nachdem nun kurzfristig die Lamellendecke durch Stoffbahnen ersetzt worden ist. An einer Sanierung des Bades führt aber kein Weg vorbei, machten sie deutlich. Das Bad wurde 1968 gebaut und ist, abgesehen von kleineren Instandsetzungen, praktisch noch im Urzustand, sagte Ramsperger. 2014 habe es Sanierungen rund um das Bad gegeben. Die Anlagen selbst aber wurden nicht erneuert. Nun seien auch im Keller Schäden aufgetreten und es komme zu Wasserverlusten.

