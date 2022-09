Neresheim

Die ganze Schönheit der Kirchenmusik

Plus Studierende der Royal Academy of Music geben begeisterndes Konzert in der Abteikirche Neresheim.

Von Peter Urban

Seit 1991 gibt es die Zusammenarbeit der Royal Academy of Music London und der Abtei Neresheim. Seitdem bereichern Studierende der Academy jedes Jahr eine Woche lang die tägliche Liturgie der Mönche durch Chor- und Orgelmusik und bereiten ein abschließendes Konzert vor. So auch in diesem Jahr, nach zuletzt zwei Jahren Abstinenz wegen Corona. Unter dem Titel "In der Schönheit der Heiligkeit" konzertierten am Sonntagnachmittag der Kammerchor und drei Orgelschüler unter der Leitung von Professor Patrick Russill (Chor) und Professor David Titterington (Orgel) mit einem Ergebnis, das man getrost mit dem zum Programm umgekehrten Titel "Die Heiligkeit der Schönheit" bezeichnen kann.

