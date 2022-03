Neresheim

07:00 Uhr

Rätsel um Millionen des Neresheimer Klosters: Prozess gegen 89-Jährigen

Plus Als der Abt stirbt, entdeckt der neue Klosterobere in Neresheim Millionen. Kommt jetzt ans Licht, was es mit der Stiftung "Weinberg" auf sich hatte?

Von Viktor Turad

Drei Jahre, nachdem der Bundesgerichtshof dem Kloster Neresheim nach einem langen Rechtsstreit endgültig die 4,3 Millionen Euro zugesprochen hat, die im Nachlass des verstorbenen Abts Norbert Stoffels gefunden worden waren, wird am Freitag im Amtsgericht Krefeld ein weiteres Kapitel geschrieben.

