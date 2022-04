Die siebten Neresheimer Märchentage stehen vor der Tür

Egal, ob Märchenpfad, -wanderung oder Nachmittage voller Geschichten: Die Neresheimer Märchentage haben allerhand zu bieten. Welche Veranstaltungen geplant sind.

Seit mehr als 15 Jahren finden im zweijährlichen Turnus die „Neresheimer Märchentage“ statt. Nachdem die siebte Auflage 2020 wegen Corona ersatzlos entfallen musste, beinhalten die siebten Neresheimer Märchentage 2022 ein neues und vielfältiges Programm für die ganze Familie.

Beginnen werden die Märchentage mit der Märchenwanderung "Arm und Reich" für Erwachsene am Samstag, 9. April, um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Start ist auf dem Wanderparkplatz Dossinger Tal. Ebenfalls kostenlos ist die Märchenführung durch den Märchenpfad am Sonntag, 1. Mai, um 16 Uhr mit Treffpunkt im Stadtgarten. Dafür stellte die Künstlerin Hildegard Diemer elf Märchenfiguren mit der Motorsäge her, die über einen Rundweg miteinander verbunden sind. Auch am Samstag, 2. Juli, um 16 Uhr mit Treffpunkt Marienplatz gibt es eine Führung durch den Pfad, den man aber auch individuell ablaufen kann. Alle Märchen sowie die Karte kann man auf der Website der Stadt unter neresheim.de/maerchentage/maerchenpfad finden.

Das Familienmusical "The Last Unicorn" der Liedertafel Elchingen und der KlangSchmiede Oppenweiler, zusammen mit dem Ensemble "Keys&Strings" findet am Samstag, 7. Mai, um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Elchingen statt. Karten gibt es in der Touristen-Information sowie in Elchingen bei der Bäckerei Grandy und der Tankstelle Weber. Erwachsene zahlen 12 Euro Eintritt, Kinder bis zwölf Jahre nur 6 Euro.

Wo gibt es Karten für die Märchentage in Neresheim zu kaufen?

Am Freitag, 13. Mai, folgt um 16 Uhr der Workshop Märchen und Malen. Dort ist eine Anmeldung erforderlich und kostet 15 Euro, stattfinden wird der Workshop in den Ganztagesräumen unter der Mensa. Kostenfrei ist dafür am nächsten Tag der Reparaturtreff "Fadenzauber": Kleider machen Leute – Leute machen Kleider in der Härtsfeldschule neresheim. Dieser findet am Samstag, 14. Mai, um 14.30 Uhr statt.

"Pollux, der kleine Stern" findet als Puppentheater für Kinder ab drei Jahren am Donnerstag, 19. Mai, um 16 Uhr statt. Kinder zahlen 5 Euro für den Eintritt in der Härtsfeldhalle beziehungsweise Mensa in Neresheim, Erwachsene nur 2 Euro. Für die Märchennachmittage für Kinder im Kindergarten Dorfmerkingen ist der Eintritt frei, dafür aber eine Anmeldung erforderlich. Die beiden Nachmittage finden am Mittwoch, 8. Juni, und Donnerstag, 9. Juni, jeweils um 15 Uhr statt und ist für Kinder zwischen vier und sechs Jahren gedacht. Anmeldungen erfolgen unter neresheim.de, wo auch weitere Informationen zu finden sind.

Außerdem findet am Sonntag, 12. Juni, um 14.30 Uhr noch ein Märchen-Erzählnachmittag im Neresheimer Stadtgarten statt. Auch dort ist der Eintritt frei. Alle Veranstaltungen werden nach den geltenden Corona-Regeln durchgeführt. Tickets gibt es auf der Webseite der Stadt Neresheim oder an der Abendkasse. Über gegebenenfalls notwendige Veranstaltungsänderungen informiert die Stadt auf ihrer Website neresheim.de/kultur. (AZ)