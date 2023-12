Diesel, Reinigungsmittel, Waschmünzen: Unbekannte stehlen aus Tiefgarage

Unbekannte Personen haben diverse Gegenstände aus einer Tiefgarage in Neresheim gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Diebe haben zwischen Mittwoch, 20. Dezember, 16 Uhr, und Mittwoch, 27. Dezember, 10 Uhr, eine Eingangstür zu einer Tiefgarage in der Neresheimer Karl-Bonhoeffer-Straße aufgebrochen. Dort stahlen sie nach Angaben der Polizei einen Kanister Diesel, einen Werkzeugkoffer, Waschmünzen sowie Reinigungsmittel im Wert von mehreren hundert Euro. An der Tür entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 150 Euro. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326/919000 zu melden. (AZ)