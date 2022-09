Drei Menschen bei Unfall schwer verletzt

An einer Kreuzung auf der Landstraße 1070 bei Neresheim kommt es zu einem Zusammenstoß. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Drei Schwerverletzte und ein Leichtverletzter: Das ist die traurige Bilanz eines Unfalls bei Neresheim. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 57 Jahre alter Mann am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Ulrichstraße aus Dehlingen kommend in Richtung Landstraße. An der Kreuzung zur Landstraße 1070 bog er nach links auf diese ab.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 31-jährigen Autofahrers, der aus Richtung Unterriffingen kam. Nach dem Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab, das Auto des 57-Jährigen überschlug sich vermutlich.

Der Unfallverursacher sowie seine 54 und 55 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der jüngere Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens kann laut Polizeibericht noch nicht mitgeteilt werden. (AZ)