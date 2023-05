In der Klosteranlage Neresheim gibt es ein neues Café

Im ehemaligen Kartoffelkeller können die Gäste jetzt ihren Kaffee trinken. Eine in Neresheim ortsansässige Bäckerei hat den Betrieb übernommen.

Für die Besucherinnen und Besucher der Klosteranlage auf dem Ulrichsberg in Neresheim gibt es wieder ein gastronomisches Angebot: Im ehemaligen Kartoffelkeller im Sockelgeschoss des Konventsgebäudes ist ein Café eröffnet worden, in dem sich die Gäste in einem hellen, freundlichen Raum stärken können. Betrieben wird es von der ortsansässigen Bäckerei Wörle, ermöglicht durch tatkräftige finanzielle Unterstützung des Vereins zur Erhaltung der Abteikirche. Dessen Vorsitzender, der frühere Landrat Klaus Pavel, sprach denn auch freudestrahlend von einem nachträglichen Ostergeschenk. Es sei zwar als Provisorium gedacht, werde aber sicher eine Ewigkeit Bestand haben, schmunzelte er.

Seit der Schließung des Hospizes, in dessen Räumlichkeiten zurzeit bekanntlich Geflüchtete aus der Ukraine Unterkunft gefunden haben, gab es auf dem Ulrichsberg keine Möglichkeit mehr einzukehren. Schon vor einem Jahr sei deswegen die Idee entstanden, ein Klostercafé einzurichten, sagte Pater Gregor Hammes als Vertreter der Mönchsgemeinschaft. Der Umbau im ehemaligen Kartoffelkeller sei sehr gut gelungen und der Betrieb liege mit der Bäckerei Wörle in professionellen Händen.

Bäckerei Wörle in Neresheim besteht schon seit 125 Jahren

Hier herrsche eine besondere Atmosphäre, freute sich Klaus Pavel. Er sei erschrocken gewesen über die Schließung der Gastronomie auf dem Ulrichsberg, denn eine solche Anlage von europäischem Rang sei für ihn ohne ein derartiges Angebot eigentlich unvorstellbar. Umso mehr lobte er den unternehmerischen Mut von Marco Wörle, hier einzusteigen, und den Einsatz von Bürgermeister Thomas Häfele, der sich mächtig ins Zeug gelegt habe. Hier sei das finanzielle Engagement des Vereins gerechtfertigt.

Von einem wunderbaren Gemeinschaftsprojekt sprach der Neresheimer Bürgermeister Thomas Häfele, das die Stadt sehr gerne unterstützt habe. In der Bevölkerung sei eine Vorfreude auf das Café spürbar gewesen, denn auf die Nachricht von der Eröffnung habe es sehr viele Rückmeldungen gegeben. Marco Wörle sei für dieses Café genau der Richtige. Er hoffe, dass es gut angenommen und zu einem neuen Treffpunkt werde.

Marco Wörle schloss sich den vielen Dankesworten an. Bei seinem Betrieb handelt es sich um ein Neresheimer Traditionsunternehmen. Es besteht seit 125 Jahren und wird jetzt in der vierten Generation geführt, wobei die fünfte Generation bereits absehbar ist. Wörle ist als Zweiter Vorsitzender auch im Handels- und Gewerbeverein "Härtsfeld aktiv" Neresheim (HGV) stark engagiert.

Info: Das Klostercafé auf dem Ulrichsberg ist freitags, samstags und sonntags jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet.