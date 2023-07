Neresheim

06:00 Uhr

Eine Ortsumfahrung für Neresheim? Straße könnte Ortskerne entlasten

Plus Eine neue Straße um Neresheim und Ohmenheim würde die Stadt und den Stadtteil deutlich entlasten. Was eine Südumfahrung von Nördlingen damit zu tun hat.

Von Viktor Turad

Eine Ortsumfahrung von Neresheim und Ohmenheim im Zuge der Bundesstraße 466 würde die Ortskerne deutlich entlasten. Und zwar um 5600 bis 6000 Fahrzeuge pro Tag, wie eine Machbarkeitsstudie ergeben hat. Die hat die Stadt in Auftrag gegeben, sie wurde in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderates vorgestellt. Am kommenden Montag beschäftigt sich das Gesamtgremium mit dem Thema.

Ziel ist nun bei nächster Möglichkeit die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan. Dabei weiß die Stadt auch den Kreistag hinter sich. Im Technischen Ausschuss stellte Joachim Zorn vom Ellwanger Büro „Stadtlandingenieure“ drei mögliche Varianten vor mit einer unterschiedlichen Entfernung von der Wohnbebauung. Dabei soll auch die neue Einmündung ins Gewerbegebiet „Im Riegel“ genutzt werden. Zorn kalkuliert mit Kosten von um die 15 Millionen Euro für den Bau der Umgehungen. Dieses Geld wäre nach seiner Einschätzung gut angelegt, denn in den Ortskernen von Neresheim und Ohmenheim wäre eine deutliche Abnahme des Durchgangsverkehrs die Folge.

