Neresheim

vor 17 Min.

Eine Rieserin initiierte die neue Neresheimer Städtefreundschaft

Plus Die Möttingerin Evelyn Mueller ist nach Kanada ausgewandert. Die Verbindung auf das Härtsfeld liegt ihr am Herzen. Jetzt gibt es einen wichtigen Besuch.

Von Viktor Turad Artikel anhören Shape

Wird aus der bisherigen Städtefreundschaft eine Städtepartnerschaft? Unter anderem darum geht es bei einer Kanada-Reise, zu der eine 60-köpfige Gruppe aus Neresheim mit Bürgermeister Thomas Häfele am 29. September aufbricht. Ziel ist die 12.000-Einwohner-Stadt Perth East in der Provinz Ontario, wo den Gästen vom Härtsfeld ein offizieller Empfang bereitet wird und wo sie alle in Gastfamilien untergebracht sind. Das Gros der Gruppe sind die Mitglieder der Musikkapelle Elchingen, die auf der Reise verschiedene Auftritte haben wird, unter anderem auf dem Oktoberfest in Toronto und bei einer großen Thanksgiving-Parade in der 250.000-Einwohnerstadt Kitchener.

Organisatorin der Reise ist auf Seiten der Gastgeber Evelyn Mueller geborene Böllmann. Sie stammt aus Möttingen im Ries. Die Liebe zu einem schweizstämmigen Kanadier hatte sie auf eine Farm bei Milverton, dem Hauptort von Perth East geführt. Sie bewirtschaftet zusammen mit ihrem Mann Mark – die Eheleute haben vier Buben - einen Hof mit 600 Muttersauen und zahlreichen Ferkeln, die danach zu einem Mäster gehen, der sie auf das Schlachtgewicht bringt. Zur Farm gehören außerdem viele Hektar Grünland, auf dem Mais, Bohnen und Weizen angebaut werden, Hühner und Pferde.

