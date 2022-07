Motorradfahrer und Sozia stürzen bei Neresheim wegen Rollsplitt

Am Dienstag sorgt Rollsplitt dafür, dass ein 51-jähriger Motorradfahrer bei Neresheim auf die Fahrbahn stürzt. Der Mann ist mit einer Beifahrerin unterwegs.

Ein 51-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstagvormittag bei einem Sturz bei Neresheim leicht verletzt. Gegen 11 Uhr befuhr er mit seiner Beifahrerin die Landesstraße 1084 zwischen Elchingen und Neresheim, wo er laut Polizei wegen Rollsplitts in einer Rechtskurve stürzte. Seine Beifahrerin blieb unverletzt, am Motorrad entstand aber ein Schaden von etwa 500 Euro. (AZ)