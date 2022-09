Neresheim

Elektro-Geräte im Wert von 15.000 Euro aus Schule gestohlen

Unbekannte Täter haben in Neresheim Laptops, Tablets und andere elektronische Geräte im Wert von ca. 15.000 Euro aus einem Klassenzimmer entwendet.

Unbekannte brechen in den Ferien in die Härtsfeldschule in Nerseheim ein und entwenden Laptops und Tablets im Wert von 15.000 Euro. Zeugen werden gesucht.

Unbekannte haben die Ferienzeit ausgenutzt und sind in die Härtsfeldschule in Neresheim eingebrochen. Zwischen Dienstagabend und Freitagnachmittag sollen die Täter laut Polizei Laptops, Tablets und andere elektronische Geräte im Wert von ca. 15.000 Euro aus einem Klassenzimmer entwendet haben. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326/919001 zu melden. (AZ)

