Entdeckungstour auf Biberspur

Am 2. Juli bietet die Härtsfeld-Museumsbahn eine Attraktion an. Eine NABU-Gruppe führt die beliebten „Entdeckungstouren auf Biberspur“ durch. Das Egautal ist einer Mitteilung zufolge reich an seltenen Tier- und Pflanzenarten. Vor über 20 Jahren kam auch der Biber wieder. Dauer der Tour bis Katzenstein ca. 2 Stunden, leichter Fußweg ca. 2 Kilometer. Die Führungen sind kostenlos, für die Bahnfahrt muss bezahlt werden. Weitere Infos unter www.hmb-ev.de. (AZ)