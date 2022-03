Neresheim

12:00 Uhr

Geistlicher in Neresheim: Die Lebensentscheidung von Bruder Matthias

Plus Im Neresheimer Kloster hat erstmals wieder ein Mann die ewige Profess abgelegt. Warum sich der 29-Jährige für diesen Schritt entschieden hat.

Von Viktor Turad

In einer feierlichen, beeindruckenden und berührenden Zeremonie ist am Sonntag Bruder Matthias Maucher endgültig in die Mönchsgemeinschaft auf dem Neresheimer Ulrichsberg aufgenommen worden. In der herrlichen Barockkirche von Balthasar Neumann legte der 29-Jährige vor dem Oberen des Klosters, Konventualprior Pater Albert Knebel, und seinen Mitbrüdern sowie der Öffentlichkeit das Versprechen ab, künftig der Klostergemeinschaft die Treue zu halten und, wie es im Gelöbnis heißt, „gemäß dem Evangelium Christi und der Regel des heiligen Benedikt wahrhaft Gott zu suchen“.

