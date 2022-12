Geldkasse aus Corona-Teststation in Neresheim gestohlen

Die bislang unbekannten Täter verwüsten außerdem den Tatort. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben sich zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Corona-Teststation in der Heidenheimer Straße in Neresheim verschafft. Die Täter entwendeten nach Angaben der Polizei eine Geldkasse und warfen anschließend Unterlagen sowie Testutensilien auf den Boden. Auch ein Drucker wurde hierbei in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen. (AZ)