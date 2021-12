Geparkten Audi in Neresheim beschädigt

Unbekannter richtet Schaden in Höhe von rund 2000 Euro an.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Laufe des Sonntags einen Audi Q3, der auf einem Parkplatz in der Storchengasse in Neresheim abgestellt war. Der unbekannte hinterließ an dem Fahrzeug am hinteren rechten Radlauf einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326/919001 entgegen. (AZ)