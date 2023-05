Glut von Härtsfeldbahn setzt wohl Wiese bei Neresheim in Brand

Glut von der Härtsfeldbahn soll am Montagnachmittag zwei Brände auf einer Wiese auslösen. Die Weiterfahrt der Lok wird untersagt. Die Feuerwehr ist zur Stelle.

Die Lokomotive der alten Härtsfeldbahn hat am Montagnachmittag zwischen Neresheim und dem Härtsfeldsee Glut ausgestoßen und damit vermutlich eine Wiese in Brand gesetzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Bahn gegen 14.20 Uhr an einer Wiese an der Landesstraße 2033 entlang. Gegen 16 Uhr kam es dann, wohl aus gleicher Ursache, zu einem zweiten Feuer. Die Brände wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren Neresheim und Dischingen, die mit insgesamt vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften anrückte, gelöscht. Aufgrund der beiden Brände wurde die Weiterfahrt und Inbetriebnahme der Lok untersagt, teilt die Polizei weiter mit. (AZ)

