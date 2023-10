Heeresmusikkorps Ulm spielt in der Härtsfeld Sport-Arena ein Benefizkonzert

Das Heeresmusikkorps Ulm kommt am Mittwoch in die Härtsfeld Sport-Arena. Das Ensemble wird von Dominik Koch geleitet.

Das Heeresmusikkorps Ulm gibt am Mittwoch, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in der Härtsfeld Sport-Arena ein Benefizkonzert. Das sinfonische Blasorchester der Bundeswehr unter der Leitung von Hauptmann Dominik Koch setzt sich aus 50 studierten Musikerinnen und Musikern zusammen. Es wurde 1956 in Ellwangen gegründet und wechselte später nach Ulm.

Das Orchester spielt bei zivilen und militärischen Veranstaltungen überwiegend in Deutschland, hat aber auch weltweit Einsätze. Daneben bilden die Benefizkonzerte ein weiteres Herzstück des Orchesters. Die Erlöse aus dem Konzert in Neresheim kommen der „Küche der Barmherzigkeit – Suppenküche für Eriwan" zugute. Das Projekt unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Landrates Klaus Pavel ist eine Hilfsaktion und umfasst die kostenlose Verteilung von warmen Mahlzeiten in der armenischen Hauptstadt Eriwan.

130 Auftritte des Heeresmusikkorps pro Jahr

Das Musikkorps gestaltet über 130 Auftritte im Jahr bei zivilen und militärischen Veranstaltungen. Dazu bereist es vorwiegend den süddeutschen Raum und ist darüber hinaus deutschlandweit und international im Einsatz. Seit Januar vergangenen Jahres hat Hauptmann Dominik Koch das Amt des Leiters inne. Eine Kernaufgabe des Heeresmusikkorps Ulm liegt in der Umrahmung militärischer Veranstaltungen wie Appelle, Serenaden oder auch dem Großen Zapfenstreich, sowie der Truppenbetreuung bei Auslandseinsätzen.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Benefizkonzerte. Im Frühjahr und Herbst spielt das Orchester sein Programm in Saalkonzerten; daneben tritt es im Sommer auf Freilichtbühnen und in der Adventszeit in Kirchen auf. Allein in den vergangenen 25 Jahren wurden auf diese Weise mehr als 1,5 Millionen Euro für wohltätige Zwecke eingespielt. Musikshows, bei denen Choreografien zu Marsch- und Unterhaltungsmusik präsentiert werden, runden das breite Aufgabenspektrum ab. Neben dem großen sinfonischen Blasorchester musizieren die Soldatinnen und Soldaten auch in vielfältigen Kammermusikensembles oder der traditionellen Egerländer-Besetzung.

Aufgestellt im Jahr 1956, war das Orchester zunächst in Ellwangen stationiert. Wenige Jahre später wechselte der Standort nach Ulm, wo es fortan als „Heeresmusikkorps 10“ zur 10. Panzerdivision gehörte. 2013 wurde die Einheit der Streitkräftebasis unterstellt und musiziert seither unter dem Namen „Heeresmusikkorps Ulm”. Tickets sind online bei Reservix und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. (vt)